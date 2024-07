Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 38,17 EUR zu.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 38,17 EUR. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,27 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 127.568 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Gewinne von 24,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 27,97 EUR fiel das Papier am 08.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,72 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 55,00 EUR angegeben.

Daimler Truck veröffentlichte am 03.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,90 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent auf 13,26 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,51 EUR fest.

