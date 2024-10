Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verbilligt sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 37,44 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 37,44 EUR ab. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 37,27 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,81 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 656.592 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 27,24 Prozent zulegen. Am 08.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,97 EUR. Mit Abgaben von 25,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,85 EUR je Daimler Truck-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,88 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 01.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 1,11 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,17 EUR in den Büchern stehen haben wird.

