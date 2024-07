Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 38,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 38,18 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 38,39 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,13 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 135.033 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 19,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 27,97 EUR fiel das Papier am 08.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 26,74 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,97 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 55,00 EUR angegeben.

Daimler Truck gewährte am 03.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,90 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,51 EUR fest.

