Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 37,68 EUR zu.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 37,68 EUR. Bei 37,88 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,52 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 38.780 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 20,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 34,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,88 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 01.08.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,00 Prozent auf 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,88 Mrd. EUR gelegen.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Daimler Truck dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

