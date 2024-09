Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 33,04 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 33,04 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 33,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 195.531 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 44,19 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 27,97 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2023). Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 18,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,75 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 01.08.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 1,11 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 13,33 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,88 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Daimler Truck am 07.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

