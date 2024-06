Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 37,10 EUR.

Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 37,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 37,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,29 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.632 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 28,41 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2023 (27,97 EUR). Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 32,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,93 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 56,00 EUR angegeben.

Daimler Truck ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,90 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,26 Mrd. EUR – ein Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 01.08.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

