Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 34,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 34,55 EUR. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,43 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 34,48 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.459 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,89 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 23,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,82 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,63 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 01.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 13,33 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,88 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Daimler Truck am 07.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,27 EUR je Daimler Truck-Aktie.

