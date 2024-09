Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verteuert sich am Donnerstagnachmittag

So bewegt sich Daimler Truck

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 33,79 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 33,79 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,95 EUR. Mit einem Wert von 33,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 495.957 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 47,64 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,99 Prozent. Am 08.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,97 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,22 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2023 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,79 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,75 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,16 EUR fest.

