Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagnachmittag im Aufwind

27.01.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 40,11 EUR.

Das Papier von Daimler Truck legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 40,11 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 40,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,48 EUR. Bisher wurden via XETRA 568.653 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft. Mit einem Kursgewinn bis auf 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 18,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (29,61 EUR). Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 35,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie. Am 07.11.2024 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR erwirtschaftet worden. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren. Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Daimler Truck am 20.03.2025 präsentieren. Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,15 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie Gute Stimmung in Frankfurt: DAX bewegt sich mittags im Plus Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Daimler Truck-Aktie mit Buy

