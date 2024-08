Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kurs der Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 34,32 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 34,32 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Daimler Truck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,64 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 448.484 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 38,81 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,97 EUR am 08.11.2023. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 22,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,81 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,75 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

