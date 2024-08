Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Nachmittag ins Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 34,40 EUR nach oben.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 34,40 EUR. Bei 34,42 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,31 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 238.105 Stück.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 27,79 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2023 (27,97 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 18,69 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,81 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,75 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 01.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

