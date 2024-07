Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Montagmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 35,75 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 0,7 Prozent auf 35,75 EUR. Die Daimler Truck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,96 EUR aus. Mit einem Wert von 35,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 97.661 Stück.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,26 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 21,76 Prozent sinken.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,97 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 55,00 EUR.

Daimler Truck veröffentlichte am 03.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 13,26 Mrd. EUR gegenüber 13,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

