Vantage Towers-Aktie stärker: Vantage Towers erlöst mehr - Großer Mietvertrag mit 1&1

In den ersten neun Monaten stieg der Erlös ohne Durchleitungsmaßnahmen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 3,1 Prozent auf 746 Millionen Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Bei den sogenannten Durchleitungseinnahmen werden Vantage Towers' Investitionen für die Aufrüstung ihrer Standorte verrechnet. Weil Mieter damit letztlich ihre Investitionskosten begleichen und kein neuer Umsatz generiert wird, klammert das Unternehmen die Beträge bei seinem Konzernerlös aus.

Das Unternehmen profitierte nach eigenen Angaben vor allem von Erlösen aus Nicht-Vodafone-Verträgen. Zudem verzeichnete Vantage Towers bei Energie- und anderen Erlösen einen deutlichen Anstieg.

Für das Gesamtjahr bestätigte Konzernchef Vivek Badrinath die Prognose. So will der Manager einen Erlös ohne Durchleitungsmaßnahmen von 0,995 bis 1,01 Milliarden Euro schaffen. Die Marge des operativen Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibung nach Leasingkosten (Ebitda AL) solle weitgehend stabil bleiben.

Vantage Towers schließt großen Mietvertrag mit 1&1

Vantage Towers zieht einen neuen Großkunden für seine Mobilfunkmasten an Land. Der Mobilfunkanbieter 1&1, der in Deutschland ein eigenes 5G-Netz aufbauen will, wird mindestens 3.800 bestehende Standorte der Vodafone-Tochter nutzen, wie diese in Düsseldorf mitteilte. Ein entsprechender Vertrag sei für die nächsten 20 Jahre geschlossen worden. Die Nutzung könne sich auf bis zu 5.000 Standorte erhöhen, hieß es weiter.

Im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) verbuchte das im MDAX notierte Unternehmen rund 600 Neuvermietungen, wodurch die Vermietungsquote aller 45.700 Standorte auf 1,43 (Vorjahr: 1,39) stieg. Mittelfristig will Vantage Towers im Schnitt mehr als 1,5 Mobilfunkanbieter an jedem seiner Funkmasten als Kunden haben. Durch den Vertrag mit 1&1 sei dieses Ziel nun im hohen Maße abgesichert, erklärte das Unternehmen.

Den Umsatz in den Monaten Oktober bis Dezember bezifferte Vantage Towers auf 252 Millionen Euro, ein Plus von 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert.

Für die Vantage Towers-Aktie geht es am Dienstag via XETRA zeitweise um 0,48 Prozent hoch auf 29,01 Euro.

DÜSSELDORF/FRANKFURT (dpa-AFX / Dow Jones)

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com, Vantage Towers