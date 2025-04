Danone startet mit Umsatzplus ins neue Jahr

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Lebensmittelkonzern Danone ist mit einem Umsatzplus in das neue Jahr gestartet. Dabei profitierte das Unternehmen von einer anhaltend hohen Nachfrage aus China und den nordasiatischen Ländern. Die Erlöse stiegen im ersten Quartal um 0,8 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro, wie Danone am Mittwoch in Paris mitteilte. Negativ ins Gewicht fielen dabei weggefallene Umsätze aus Verkäufen von Geschäftsteilen sowie Wechselkurseffekte durch die Aufwertung des Euro. Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - verzeichnete das Unternehmen ein Plus von 4,3 Prozent - das Wachstum war dabei sowohl durch gestiegene Mengen als auch anziehende Preise getrieben. Der Aktienkurs stieg am Vormittag um 0,58 Prozent, hinkte dem Gesamtmarkt damit aber hinterher.

Neben der robusten Nachfrage in China und Asien erzielte Danone auch in Nordamerika ein solides Wachstum, was unter anderem auf anziehende Verkäufe von Produkten mit hohem Proteingehalt zurückzuführen war. Auch in Europa konnten die Franzosen zulegen. Insgesamt lagen die Konzernerlöse zwar leicht unter den Erwartungen der Analysten, das organische Wachstum hingegen darüber.

Die Jahresprognose bekräftigte Danone. So soll der Umsatz im Einklang mit der Mittelfristprognose 2025 auf vergleichbarer Basis um drei bis fünf Prozent steigen, während das bereinigte operative Ergebnis stärker zulegen soll als der Erlös. Ergebniskennziffern legte Danone wie die meisten Konsumgüterkonzerne für das erste Quartal nicht vor./nas/tavŽ