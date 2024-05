DATAGROUP SE-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

Depotänderung

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die DATAGROUP SE-Aktie.

Am 23.05.2024 wurden bei DATAGROUP SE Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Der Handel wurde am 27.05.2024 öffentlich gemacht. Gerdaro Beteiligungsverwaltungs GmbH, in enger Beziehung bei DATAGROUP SE, fügte am 23.05.2024 1.000 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 49,67 EUR aufgerufen. An diesem Tag stieg die DATAGROUP SE-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 1,50 Prozent auf 49,30 EUR.

Im FSE-Handel gewannen die DATAGROUP SE-Papiere letztlich 2,60 Prozent auf 51,50 EUR. Im Handelsverlauf wurden 9 DATAGROUP SE-Aktien umgesetzt. DATAGROUP SE wird derzeit am Markt mit 419,88 Mio. Euro bewertet. 8.331.000 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Am 25.03.2024 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Einen Zukauf von 600 Papiere für jeweils 41,35 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Vorstand.

Redaktion finanzen.net