DAVOS: Selenskyj kritisiert europäische Verbündete und Nato

22.01.26 15:52 Uhr

DAVOS (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine europäischen Verbündeten und die Nato scharf angegriffen und ihnen zu wenig Unterstützung für sein Land im Krieg mit Russland vorgeworfen. "Europa diskutiert gern über die Zukunft, scheut sich aber davor, heute zu handeln - Handlungen, die darüber entscheiden, welche Art von Zukunft wir haben", sagte Selenskyj auf dem Weltwirtschaftsforum im Schweizer Alpenort Davos. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert seit fast vier Jahren an.

Selenskyj kritisierte auch die Nato. Das transatlantische Verteidigungsbündnis existiere lediglich dank des Glaubens, dass die USA im Falle eines Angriffs nicht tatenlos zusehen, sondern helfen würden. "Doch niemand hat das Bündnis bisher in Aktion erlebt", sagte Selenskyj. Er forderte eine Aufstockung der Streitkräfte.

Kurz vor seiner Rede hatte Selenskyj mit US-Präsident Donald Trump gesprochen. Ein Durchbruch gelang dabei nicht: Man habe "noch einen Weg vor sich", sagte Trump vor Reportern im Schweizer Alpenort Davos./ngu/DP/mis