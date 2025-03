DAX aktuell

Am Montag agieren Anleger am deutschen Markt zwar vorsichtig, Gewinne sind dennoch zu beobachten.

Zum Start in die neue Handelswoche wies der DAX einen kleinen Aufschlag von 0,05 Prozent auf 22.998,53 Punkte aus. Nachdem der Leitindex lange um die Nulllinie pendelte, lassen sich nun grüne Vorzeichen ausmachen.

Wer­bung Wer­bung

Am 6. März hatte das Börsenbarometer zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch bei 23.475,88 Zählern erklommen und den Tag bei 23.419,48 Punkten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

Gute Vorgaben aus Übersee

Etwas Rückenwind erhält der deutsche Aktienmarkt von den US-Börsen, die am Freitag im späten Handel die Gewinne noch ausgebaut hatten. In Asien meldeten am Morgen die Börsen in Tokio, Hongkong und Seoul deutliche Gewinne. Hier treiben überraschend gute Wirtschaftsdaten aus China: Sowohl bei der Industrieproduktion als auch beim Konsum ging es im Januar und Februar stärker noch oben als befürchtet. Dazu kommt noch die Ankündigung von lange erwarteten Konjunkturmaßnahmen durch die Regierung.

Wer­bung Wer­bung

Handelsstreit lässt DAX schwanken

Der DAX bewegt sich weiter in seiner Spanne der vergangenen Wochen, die von einem Auf und Ab zwischen dem Tief von 22.200 und dem Rekord von 23.475 Punkten gekennzeichnet ist.

"Der große Ausverkauf ging in der abgelaufenen Woche in eine Seitwärtsphase über", hieß es am Morgen bei den Experten der Helaba. Vor allem die zunehmenden weltweiten Handelsstreitigkeiten hatten dem Index zwischenzeitlich immer wieder zugesetzt. Der US-Zollpolitik gegenüber stand das historische deutsche Investitionspaket, das neben den Aktienmärkten auch an den Anleihemärkten seine Wirkung hinterließ. Geplant ist eine zusätzliche Verschuldung. Allerdings müssen Bundestag und Bundesrat noch zustimmen.

Wer­bung Wer­bung

Wichtige Termine auf der Agenda

Händler stellen sich in vielen Aktien auf volatile Ausschläge im Wochenverlauf ein: Denn am Freitag ist der Große Verfalltag der März-Optionen und -Futures an den internationalen Terminbörsen. Da am Mittwoch bereits die wichtige Zinsentscheidung der US-Notenbank ansteht, dürften Investoren zusehen, den Verfall bereits vor dem Fed-Termin hinter sich zu bringen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires