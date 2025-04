DAX aktuell

Der DAX zeigt sich am Dienstag höher und baut damit seine moderaten Aufschläge vom Vortag noch etwas aus.

Der DAX wies zur Startglocke einen Gewinn von 0,47 Prozent auf 22.377,17 Zähler aus und hält sich dann deutlich oberhalb der Nulllinie.

Am 18. März hatte der deutsche Leitindex mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket bei 23.476,01 Zählern noch einen neuen Höchststand erreicht. Den 6. März hatte der DAX bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

Technischer Widerstand vs. weitere DAX-Gewinne

Am Montag war der deutsche Leitindex kurzzeitig sogar wieder auf 22.443 Punkte gestiegen und hatte sich damit von seinem Monatstief um gut 21 Prozent erholt. Die Kursdelle seit dem von US-Präsident Donald Trump angekündigten "Tag der Befreiung" der USA durch massive Zollpakete wurde wieder ausgeglichen, wodurch der DAX allerdings nun technisch auf Widerstand stößt, um weiter zu steigen. Das zeigte sich bereits zum Wochenstart, als die Gewinne bis Handelsschluss wieder weitgehend abbröckelten.

Handelsvolumen geht zurück

"Die aktuelle Rally ist beeindruckend", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt. Allerdings lasse die Kaufbereitschaft nach. "Das Handelsvolumen bei den 40 DAX-Aktien war am Vortag so niedrig wie zuletzt am US-Feiertag im Februar." Zudem bleibe die politische und handelspolitische Lage schwankungsreich.

Kanada-Wahl im Blick

Für eine positive Stimmung Laune sorgt vor allem der Wahlsieg der Liberalen in Kanada gegen die Konservativen. Dies wird als direkte Absage an US-Präsident Trump gewertet, der sich am Nachmittag nochmals per Tweet in den Wahlkampf eingemischt hatte. "Dieses Wahlergebnis zusammen mit seinen sehr schlechten persönlichen Umfragewerten dürften seine Alleingänge in Zukunft etwas bremsen", hofft ein Händler.

Erleichterung bei Autozöllen?

US-Präsident Donald Trump plant laut Medienberichten Erleichterungen bei den Zöllen für die Autoindustrie nach Appellen aus der Branche. So sollen Abgaben für importierte Bauteile bei Montage in den USA abgemildert werden, schrieben das "Wall Street Journal" und der Finanzdienst Bloomberg. Auch sollen für Autos nicht die zusätzlichen Zölle auf Aluminium und Stahl fällig werden, hieß es unter Berufung auf informierte Personen und Regierungsbeamte. Dies solle eine Doppelbelastung vermeiden.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires