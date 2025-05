DAX aktuell

Marktausblick: DAX dürfte nach Rekordanstieg konsolidieren - Käuferverhalten im Fokus

13.05.25 07:08 Uhr

Nach dem Höhenflug am Vortag deutet sich am deutschen Aktienmarkt ein leichter Rücksetzer an. Fehlen auf dem erreichten Rekordniveau die Käufer?

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Indizes DAX 40 23.566,5 PKT 67,2 PKT 0,29% Charts|News|Analysen

Der DAX setzt seine vor dem Wochenende wieder eingeläutete Rekordjagd am Dienstag zunächst nicht fort. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem XETRA-Start etwa 0,1 Prozent tiefer auf 23.546 Punkten.

Am Montag hatte die bisherige Einigung zwischen den USA und China im Zollstreit den deutschen Leitindex auf ein neues Rekordhoch bei 23.911,98 Zählern gehievt. Den Handel beendete das Börsenbarometer bei 23.566,54 Punkten und damit auf dem höchsten Schlussstand aller Zeiten. Wer­bung Wer­bung Hohes Niveau - zu wenige Käufer Auf Rekordniveau fanden sich jedoch zu wenig neue Käufer, sodass die Tagesgewinne sukzessive abschmolzen. Zeitweise war der Dax mit 23.361 Punkten sogar im Minus gelandet, bevor er sich zuletzt bei sehr starker US-Börse wieder einen Teil seiner Gewinne zurückholte. Die wichtigsten US-Indizes sind derweil an ihren Tageshochs aus dem Rennen gegangen. Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com