DAX aktuell

Anleger gehen auch am Donnerstag angesichts einer drohenden weiteren Eskalation im Nahost-Krieg auf Abstand zu Aktien aus Deutschland.

Der DAX eröffnete bei 23.178,60 Punkten mit einem Verlust von 0,6 Prozent. Auch im weiteren Verlauf bewegt er sich auf rotem Terrain. Nachdem der deutsche Leitindex am Vortag bei 23.400 Punkten unter eine zuletzt wichtige Unterstützung gerutscht war, markiert er am Donnerstag nun ein Tief seit sechs Wochen.

DAX-Rekord rückt weiter in die Ferne

Am 5. Juni hatte der deutsche Leitindex nach dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank noch bei 24.479,42 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Auch auf Schlusskursbasis erreichte der DAX an diesem Tag bei 24.323,58 Punkten einen neuen Rekord.

Nahost-Krieg dämpft Stimmung weiter

Nach dem erwartungsgemäßen Zinsentscheid der Notenbank Fed und angesichts der weiterhin nicht klaren Position der USA im Nahostkrieg fehlen die Argumente, um bei Aktien zuzugreifen. Die Furcht vor einer Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat den deutschen Aktienmarkt weiter fest im Griff.

Das israelische Militär attackiert den Iran nach eigenen Angaben erneut. Dabei seien Ziele in der Hauptstadt Teheran und anderen Gebieten des Landes angegriffen worden, teilten die Streitkräfte mit. Unter anderem soll ein Schwerwasserreaktor nahe Arak attackiert worden sein. Zuvor hatte der Iran nach israelischen Militärangaben mehrere Raketen auf Israel abgefeuert.

Laut einem Händler wirkt US-Präsident Donald Trump der Idee einer US-Beteiligung am Nahost-Krieg aufgeschlossener als zuvor. Was ihn möglicherweise noch daran hindere, sei die Versuchung, weitere Verhandlungen mit dem Iran zu führen. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg jedoch sollen sich hochrangige US-Beamte bereits auf einen möglichen Angriff in den kommenden Tagen vorbereiten.

US-Notenbank sorgt nicht für Überraschung

Die Fed ist unterdessen nicht auf Trumps Forderungen eingegangen und hat den US-Leitzins unverändert belassen. An zwei absehbaren Folgen von Trumps Zöllen lässt die Notenbank kaum Zweifel: Die Preise werden steigen und das Wachstum wird sich abschwächen. In der weiteren Auswertung dessen wird es Impulse von den US-Börsen erst am Freitag geben, weil der Handel in New York feiertagsbedingt pausiert.

