DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,85 -1,2%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.450 +0,3%Euro1,1761 +0,2%Öl66,30 -1,1%Gold3.865 +0,2%
US-Shutdown: Nikkei fällt - kein Handel in China -- VW: 2025 bereits mehr als 500 Entlassungen wegen Fehlverhalten
DAX aktuell

Trotz US-Shutdown: DAX dürfte den Oktober kaum verändert begrüßen

01.10.25 07:00 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an Börse Frankfurt - DAX steht trotz Shutdow vorbörslich still | finanzen.net

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Dienstag mit positiver Tendenz. Die Blicke der Anleger richteten sich insbesondere in die USA.

DAX 40
23.880,7 PKT 135,7 PKT 0,57%
Der DAX hatte am Vortag 0,57 Prozent höher bei 23.880,72 Punkten geschlossen. Vorbörslich zeigt sich zur Wochenmitte zunächst wenig Bewegung. Wenige Punkte höher trifft er mit der 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien bereits auf Chartwiderstand.

Der DAX hat sich im abgelaufenen September per saldo kaum von der Stelle bewegt. Zum Start in den saisonal üblicherweise stärkeren Oktober bleibt er in Sichtweite seines Rekords.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

US-Shutdown im Blick

Die Anleger reagieren offenbar recht gelassen darauf, dass in den USA keine politische Einigung auf einen Übergangshaushalt in letzter Minute gelang, um den Shutdown noch zu verhindern. Nun stehen die Regierungsgeschäfte in den USA teilweise still.

Wie lange der "Shutdown" andauert, hängt von einer Einigung beider Seiten ab. Der Senat peilt heute erneut Abstimmungen an. Das Repräsentantenhaus - die andere Kammer des Parlaments - würde diese Woche eigentlich gar nicht mehr tagen. Das könnte angesichts der Umstände aber außerplanmäßig geschehen.

Wegen des "Shutdowns" stehen der Regierung zunächst keine Mittel mehr für eine weitere Finanzierung zur Verfügung. Es kommt zum Auszahlungsstopp bei den Bundesausgaben in der US-Verwaltung, der Weiterbetrieb vieler Behörden und Ämter steht damit auf dem Spiel. Als systemrelevant erachtete Behörden sind vom "Shutdown" ausgenommen.

Die Veröffentlichung von Konjunkturdaten könnte sich verschieben.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

