DAX aktuell

Am deutschen Aktienmarkt sind Kurssprünge zu sehen.

Der DAX ging mit einem satten Zugewinn von 7,81 Prozent auf 21.207,76 Punkte in den Donnerstag und bleibt stark, auch wenn die 21.000er-Marke nicht dauerhaft verteidigt werden kann. Am Vortag hatte er noch 3,00 Prozent auf 19.670,88 Einheiten verloren.

Am 18. März hatte der deutsche Leitindex mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket bei 23.476,01 Zählern noch einen neuen Höchststand erreicht. Den 6. März hatte der DAX bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

Nachdem die NASDAQ-Indizes am Vorabend zweistellig nach oben geschossen waren, folgt jetzt der DAX. Er mcht damit rund drei Viertel seiner Verluste seit den Zollankündigungen vor einer Woche wieder wett und kehrt über seine 200-Tage-Durchschnittslinien zurück. Vom Tief seit dem Crash am Montag bei 18.489 Punkten, mit dem alle Jahresgewinne futsch waren, hätte er sich dann wieder 15 Prozent erholt.

Damit reagieren die Märkte auf neueste Entwicklungen an der Zollfront: Eine von US-Präsident Donald Trump angekündigte Zollpause hatte bereits die US-Aktienmärkte am Mittwoch nach oben katapultiert. Trump setzte bestimmte, gerade in Kraft getretene Zölle für 90 Tage aus. Während der Pause solle ein universeller Zollsatz in Höhe von 10 Prozent gelten. Für China gilt das aber nicht: Auf chinesische Einfuhren erhöhte Trump die Zölle mit sofortiger Wirkung auf nun insgesamt 125 Prozent, geht allerdings weiter von einer Einigung mit der Volksrepublik aus: "China will einen Deal machen", sagte der Republikaner.

"Verrückte Situation"

Die Volatilität am Aktienmarkt bleibt enorm hoch - wie auch die Bandbreite der US-Regierungsentscheidungen. Nachdem der US-Präsident mit seiner Zollflut seit vergangener Woche für massive Kursverluste gesorgt hatte, bläst er nun mit ihrer 90-tägigen Aussetzung zur Erholungsrally. "Die Situation ist nicht chaotisch, sie ist verrückt", kommentierte Carsten Brzeski, Chefvolkswirt für Deutschland und Österreich der ING.

China-Zölle treten in Kraft

An diesem Donnerstag treten auch die chinesischen Gegenzölle für US-Waren in Kraft. Dazu werden ab der kommenden Woche Gegenzölle der EU wirksam. Sie sind eine Reaktion auf bereits vor rund einem Monat verhängte US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte.

"Nach gestern ist erst einmal Aufatmen angesagt", schrieb der charttechnisch orientierte Wertpapieranalyst Marcel Mußler. "Der Crash bleibt aus, vorläufig zumindest." Für den Experten ist das "aber kein Grund, im Gegenzug gleich die nächste Hausse auszurufen". Denn schließlich sei der Zollkrieg nicht beendet, sondern nur für Verhandlungen ausgesetzt worden. "Dabei wird Trump aber weiterhin nicht den Samariter geben", so Mußlers Prognose. "Er wird vielmehr weiter mit markigen Sprüchen die Stimmung anheizen. Und das Vertrauen in Trump bleibt zerstört." Dazu bedeute der anhaltende Handelskrieg mit China schwer zu kalkulierende Risiken.

VW, Autobauer und Nordex im Blick

Am deutschen Aktienmarkt steht auf Unternehmensseite am Donnerstag Volkswagen mit vorläufigen Quartalszahlen im Fokus. Obwohl der Autobauer die Erwartungen verfehlte, hält er an seinen Jahreszielen fest. Für die Aktien zeichnet sich nach einer dreiwöchigen Talfahrt vorbörslich ein Kurssprung von mehr als 10 Prozent ab. Nach deutlichen Kursgewinnen sieht es auch bei den ähnlich gebeutelten Titeln der Wettbewerber BMW und Mercedes-Benz aus.

Zudem richten sich die Blicke auf Bestellzahlen des Windkraftanlagenbauers Nordex.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX