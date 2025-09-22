DAX aktuell

Nach der kräftigen Erholung am Vortag macht der deutsche Leitindex am Freitag vorerst keine allzu großen Sprünge. Im Blick steht dabei der Hexensabbat.

Der DAX begann den Freitagshandel 0,21 Prozent höher bei 23.723,34 Punkten. Im weiteren Verlauf pendelt er um die Nulllinie, mit leichter Tendenz nach oben.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

September-Verfallstag

Der deutsche Leitindex steuert am Freitag auf einen gemischten Wochenausklang zu. Dank der Gewinne vom Donnerstag zeigt sich die Wochenbilanz nahezu ausgeglichen.

Allerdings könnte der Verfallstag an den Terminbörsen im Tagesverlauf noch für zusätzliche Schwankungen sorgen. "Der September-Verfall gehört zu den großen vier Verfallterminen im Jahr", erklärte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. An solchen Tagen können Aktienkurse und Indizes deutlich ausschlagen, ohne dass neue Nachrichten vorliegen, da viele Anleger ihre Derivatepositionen glattstellen.

Im weiteren Handelsverlauf richtet sich der Fokus dann wieder auf die Wall Street und die Frage, ob die Rekordrally der US-Leitindizes anhält.

