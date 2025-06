DAX aktuell

Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran: DAX zieht vorbörslich weiter an

25.06.25 08:04 Uhr

Die Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran ließ die Anleger zuletzt aufatmen und dürfte auch zur Wochenmitte weiterhin für Entspannung am deutschen Aktienmarkt sorgen. So bewegt sich der deutsche Leitindex DAX schon vor Börsenstart im Plus.

Wer­bung

Der DAX bewegt sich im vorbörslichen Handel zur Wochenmitte auf positivem Terrain. Damit dürfte es auch am Mittwoch noch ein Stück weiter aufwärts gehen. "Der heutige Handelsauftakt wird sich wohl wieder positiv gestalten", prognostizierte Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Die nächste Zielmarke für den Leitindex liege bei etwa 23.800 Zählern.

Am Dienstag verließ der Leitindex seinen jüngsten Abwärtstrend, den er nach dem Rekord Anfang Juni eingeschlagen hatte, nachdem die Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran bekannt wurde. Wer­bung Wer­bung DAX-Rekord bleibt weiter fern Am 5. Juni hatte der deutsche Leitindex nach dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank noch bei 24.479,42 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Auch auf Schlusskursbasis erreichte der DAX an diesem Tag bei 24.323,58 Punkten einen neuen Rekord. Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran Zwischen Israel und dem Iran soll nach Angaben von US-Präsident Donald Trump eine Waffenruhe in Kraft getreten sein. Irans staatlicher Rundfunk bestätigte die Waffenruhe, kurz darauf auch die israelische Regierung. In der Folge fiel auch der wohl wichtigste Risikoparameter deutlich: Die Ölpreise erreichten wieder Kurse von deutlich unter 70 US-Dollar je Fass. Zwar gab es von den Kriegsparteien gegenseitige Vorwürfe, dass die Waffenruhe verletzt worden sei. Laut dem US-Präsidenten Donald Trump ist sie aber weiter in Kraft. Israel werde den Iran nicht angreifen, alle Flugzeuge würden umkehren, schrieb der Republikaner auf seiner Mitteilungsplattform Truth Social. "Gestern ist die Anspannung entwichen", schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf die Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran. Diese werde jedoch nicht für eine dauerhafte Aufwärtsbewegung sorgen. "Dafür werden positive Nachrichten in Form steigender Unternehmensgewinne oder aussichtsreicher Wirtschaftsdaten notwendig sein". Wer­bung Wer­bung Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com