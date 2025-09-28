DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,18 -2,8%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.133 -1,5%Euro1,1742 ±0,0%Öl69,08 ±0,0%Gold3.746 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich mit leichtem Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Trump-Regierung senkt Autozölle für Europa auf 15 Prozent -- Trump empfängt Erdogan - heikle Themen im Fokus
Top News
10 Fakten zum Donnerstagshandel: So steht es um die Börse 10 Fakten zum Donnerstagshandel: So steht es um die Börse
KWS SAAT-Aktie: Wachstum soll wieder beschleunigt werden KWS SAAT-Aktie: Wachstum soll wieder beschleunigt werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.

DAX-FLASH: Leicht im Plus erwartet

25.09.25 07:23 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX könnte am Donnerstag auf seiner Richtungssuche mit leichten Gewinnen weitermachen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 23.690 Punkte. Wie schon am Vortag würde er sich damit seiner 21-Tage-Linie nähern. Diese kurzfristig relevante Indikatorlinie verläuft derzeit bei 23.695 Punkten.

Wer­bung

Ein solider Start fußt am Donnerstag nicht auf den US-Vorgaben, denn die New Yorker Börsen hatten sich am Vorabend nach dem Xetra-Schluss noch etwas tiefer orientiert. Nach der Rekordrally seien Anleger dort dazu übergegangen, durchzuatmen, schrieb am Morgen die Commerzbank. Sie zeigten sich vorsichtig vor der Veröffentlichung der PCE-Inflationsdaten an diesem Freitag, die als wichtigstes Inflationsmaß der US-Notenbank Fed gelten.

Hierzulande könnten Rüstungswerte weiter im Fokus stehen mit der Rheinmetall-Aktie dicht am Rekordniveau. Für Autowerte gilt es, die Erholungsbewegung zu bestätigen, die am Donnerstagnachmittag wegen rückwirkend reduzierter US-Einfuhrzölle begonnen hatte./tih/jha/