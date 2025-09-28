DAX23.596 -0,3%ESt505.454 -0,2%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1738 ±-0,0%Öl69,13 +0,1%Gold3.756 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E NVIDIA 918422 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen verhalten -- Trump-Regierung senkt Autozölle für Europa -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Plug Power, H&M, Autotitel, Rheinmetall im Fokus
Top News
Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste
EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
Christian Schlegel-Kolumne

DAX Analyse ab dem 25 September

25.09.25 09:10 Uhr
DAX Analyse ab dem 25 September | finanzen.net

Lustlos

Wer­bung

Christian Schlegel agiert seit 30 Jahren an den internationalen Börsen, ist ehemaliger Börsenmakler, Trader, technischer Analyst, Coach und Seminarleiter. Die technische Analyse betreibt er seit 1987 und stellt sie sowohl auf youtube als auch auf seiner Homepage zur Verfügung. Ausserdem ist er Co-Admin des Facebook Chats DAX Trader von Finanzen.net

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.