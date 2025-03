DAX heute

Am letzten Handelstag der Woche kam es im DAX erneut zu einem Rücksetzer.

An der Frankfurter Börse verlor der DAX zur Eröffnung des Freitaghandels 0,53 Prozent auf 22.558,84 Punkte und präsentierte sich weiter mit Verlusten. Schlussendlich vergrößerte sich der Abschlag auf 0,96 Prozent (22.461,52 Zähler).

Die US-Importzölle auf Autos hatten ihn tags zuvor zeitweise aber auch schon bis auf 22.469 Punkte nach unten geschickt, bevor er sich wieder etwas fing. Den Kampf um seine 21-Tage-Linie, einen kurzfristigen Trendindikator, hat der DAX am Donnerstag zuvor verloren. Noch bleibt er aber in einer Konsolidierung vom jüngst erreichten Rekord bei 23.476 Punkten - zumindest so lange die nächste Chartunterstützung im Bereich von 22.300 Punkten hält. 2025 liegt der deutsche Leitindex immer noch fast 14 Prozent im Plus.

Am 18. März hatte der DAX mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket bei 23.476,01 Zählern einen neuen Höchststand erreicht. Den 6. März hatte der Leitindex bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

Börsenstimmung eingetrübt

Die Experten der Landesbank Helaba sehen eine deutliche Stimmungseintrübung. Das Risiko einer weiteren Korrektur sei gestiegen, der übergeordnete Aufwärtstrend aber noch intakt. "Angesichts des andauernden Zollwahnsinns eines US-Präsidenten Donald Trump hält sich der DAX (aber) erstaunlich gut", meint Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

GfK-Konsumklima enthüllt: So steht es um die Kauflaune der Deutschen

Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich unterdessen auf einem niedrigem Niveau etwas erholt. Sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartungen als auch die Anschaffungsneigung verbesserten sich. Da jedoch auch die Sparneigung zunahm, blieb das Konsumklima nahezu unverändert. Das von GfK und NIM ermittelte Konsumklima stieg um 0,1 Punkt auf minus 24,5 Zähler. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 22,5 Zählern prognostiziert.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires