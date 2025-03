DAX heute

Am letzten Handelstag der Woche kommt es im DAX erneut zu einem Rücksetzer.

An der Frankfurter Börse verlor der DAX zur Eröffnung des Freitaghandels 0,53 Prozent auf 22.558,84 Punkte und präsentiert sich weiter mit Verlusten.

Bisher liegt das Börsenbarometer auf Wochensicht rund ein Prozent im Minus. Die US-Importzölle auf Autos hatten ihn tags zuvor zeitweise aber auch schon bis auf 22.469 Punkte nach unten geschickt, bevor er sich wieder etwas fing. Den Kampf um seine 21-Tage-Linie, einen kurzfristigen Trendindikator, hat der DAX am Donnerstag zuvor verloren. Noch bleibt er aber in einer Konsolidierung vom jüngst erreichten Rekord bei 23.476 Punkten - zumindest so lange die nächste Chartunterstützung im Bereich von 22.300 Punkten hält. 2025 liegt der deutsche Leitindex immer noch fast 14 Prozent im Plus.

Wer­bung Wer­bung

Am 18. März hatte der DAX mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket bei 23.476,01 Zählern einen neuen Höchststand erreicht. Den 6. März hatte der Leitindex bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

Schwache Vorgaben aus New York

Die US-Aktienmärkte waren am Donnerstag mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen. Anleger sind verunsichert. Im Fokus standen erneut Zollankündigungen des US-Präsidenten. Donald Trump hatte am Mittwoch nach dem Börsenschluss an der Wall Street Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Autoimporte sowie zentrale Autoteile per "Executive Order" unterzeichnet. Nun herrschen wieder Sorgen, dass es zu einer deutlichen Verschärfung des globalen Handelsstreits kommt. Der könnte die Inflation wieder antreiben und die Wirtschaft ausbremsen.

Wer­bung Wer­bung

GfK-Konsumklima enthüllt: So steht es um die Kauflaune der Deutschen

Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich unterdessen auf einem niedrigem Niveau etwas erholt. Sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartungen als auch die Anschaffungsneigung verbesserten sich. Da jedoch auch die Sparneigung zunahm, blieb das Konsumklima nahezu unverändert. Das von GfK und NIM ermittelte Konsumklima stieg um 0,1 Punkt auf minus 24,5 Zähler. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 22,5 Zählern prognostiziert.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires