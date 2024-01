Börse Frankfurt zum Start in die Berichtssaison: DAX geht mit Gewinnen ins Wochenende

DAX-Marktbericht

Die Kurse konnten sich am Freitag am deutschen Aktienmarkt erholen.

Der DAX ging mit einem Aufschlag von 0,62 Prozent bei 16.649,45 Punkten in die Freitagssitzung und notierte weiter im Plus. Zum Ertönen der Schlussglocke gewann der deutsche Leitindex 0,95 Prozent auf 16.704,56 Zähler.

Am Donnerstag hatte er 0,9 Prozent schwächer bei 16.547,03 Punkten geschlossen. Die überraschende Hartnäckigkeit der US-Inflation hatte für schlechte Stimmung an den Börsen gesorgt.

DAX-Anleger bleiben nervös

Der Chart-Analyst Martin Utschneider von Finanzethos schrieb in einem Marktkommentar von "Nervosität und Unsicherheit", die den Handel gegenwärtig präge. Der DAX werde sich voraussichtlich in einer engen Bandbreite bewegen. Diese reiche von gut 16.500 bis zu knapp 16.800 Zählern.

Chinas Konjunktur im Blick

Am Freitag rückte die chinesische Konjunktur in den Vordergrund. Der neue Handelsbericht zeigte ein gemischtes Bild für die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Auf China lasten die schwache globale Nachfrage und die weiter schwelende Immobilienkrise.

Geopolitische Lage verschärft sich

Im Blick behielten die Anleger zudem die Lage in Nahost. Die USA und Großbritannien haben in der Nacht zum Freitag nach eigenen Angaben mehrere Militäranlagen der Huthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Dies erfolgte laut US-Präsident Joe Biden als Reaktion auf die seit Wochen andauernden Angriffe der Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer.

US-Banken läuten Bilanzsaison ein

Bei den Unternehmen fing die US-Bilanzsaison mit den Geschäftszahlen der Banken an. Ihre Bücher öffneten unter anderem JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters