DAX vorbörslich fester -- Asiens Börsen mit freundlicher Tendenz -- Verfahren gegen Deutsche Bank -- Airbus 2023 erneut vor Boeing -- Tesla stoppt Produktion in Grünheide -- VINCI, Vonovia im Fokus

Die europäischen Aktienmärkte stehen am Freitag vor einer freundlichen Eröffnung.

Der EURO STOXX 50 dürfte zum Handelsauftakt an Wert gewinnen.

Die Anleger in Europa bleiben optimistisch gestimmt, auch wenn der Aufwärtsdruck zuletzt spürbar abnahm. Insgesamt befinden sich die Börsianer in Wartehaltung, zumal mit der Berichtsvorlage der US-Banken am Freitag der Reigen an Quartalszahlen eingeleitet wird. Zudem prägen weiterhin Diskussionen über den Zeitpunkt der ersten Zinssenkungen in den USA das Geschehen an den Börsen.

