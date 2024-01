TRATON-Aktie dennoch freundlich: TRATON kann Auslieferungen im vierten Quartal kaum steigern

Neue Zahlen

Die VW-Nutzfahrzeugholding TRATON hat im vierten Quartal nur etwas mehr Fahrzeuge ausgeliefert als ein Jahr zuvor.

In den Monaten Oktober bis Dezember gingen 88 700 Lkw und Busse an die Kunden, wie der Volkswagen-Konzern am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Das war ein Plus von 0,4 Prozent im Jahresvergleich. Im Gesamtjahr hat der Anbieter mit den Marken MAN, Scania, Navistar und Volkswagen Truck & Bus damit 338 200 Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert. Das waren 10,7 Prozent mehr als in dem noch von Teilemangel belasteten Vorjahr.

Im vierten Quartal konnten die Hauptmarken MAN (+10,6 Prozent) und Scania (+7,7 Prozent) ihre Verkäufe spürbar steigern, während es in Nordamerika bei Navistar (-5,8 Prozent) etwas weniger Auslieferungen waren. Scania ist mit seinen Schwerlast-Lkw die Renditeperle von TRATON, MAN die volumenstärkste Marke.

In Südamerika sorgte eine Anfang des Jahres in Brasilien in Kraft getretene neue Abgasnorm für ein deutliches Minus gegenüber dem Vorjahreszeitraum, in dem es Vorzieheffekte gegeben hatte. Bei der südamerikanischen Marke Volkswagen Truck & Bus gab es daher im Schlussquartal einen Rückgang von fast einem Drittel.

Via XETRA steigt die TRATON-Aktie zeitweise um 0,65 Prozent auf 21,62 Euro an.

WOLFSBURG/MÜNCHEN (dpa-AFX)