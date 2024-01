ABOUT YOU-Aktie nach Quartalszahlen +10 Prozent - Marge deutlich verbessert

Erwartungen übertroffen

Die ABOUT YOU-Aktie steht nach der Quartalsvorlage auf den Kaufzetteln von Anlegern.

Bei ABOUT YOU lag der bereinigte Gewinn (EBITDA) mit 19,8 Millionen Euro deutlich über Erwartung, Treiber war hier eine wesentlich bessere Marge. Da dies allerdings - wie bei vielen anderen Unternehmen auch - auf eine strenge Kostendisziplin zurückgehe, sei fraglich, wie oft dieser Effekt noch wiederholbar sei. Wichtig sei nun bei allen Online-Händlern, dass der Umsatz wieder anziehe.

Der Umsatz des Unternehmens belief sich im am 30. November geendeten dritten Quartal auf 551,9 Millionen Euro.

Die ABOUT YOU-Aktie zeigte sich im XETRA-Handel letztlich mit einem Kurssprung von 10,79 Prozent auf 4,42 Euro.

ABOUT YOU senkt Umsatzprognose - Kostenseite verbessert

Die schwache Konsumstimmung belastet das Wachstum des Online-Modehändlers ABOUT YOU. Das Management reduzierte seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Seine Kosten bekommt ABOUT YOU aber immer besser in den Griff: Die Prognose für das operative Ergebnis wurde bestätigt und auch im dritten Quartal lief es hier besser als erwartet.

Der Umsatz von ABOUT YOU sank in den drei Monaten bis Ende November trotz der in den Zeitraum fallenden Black Week leicht auf knapp 552 Millionen Euro. Davon blieben vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie bereinigt um Einmaleffekte und Kosten für die aktienbasierte Vergütung 19,8 Millionen Euro operativer Gewinn. Ein Jahr zuvor hatten die Hamburger im Tagesgeschäft noch 43,1 Millionen Euro Verlust gemacht. Nun halfen unter anderem reduzierte Logistikkosten. Unter dem Strich stand indes kein Gewinn, aber der Verlust konnte von 62 auf 10,4 Millionen Euro im Jahresvergleich reduziert werden.

Angesichts der trüben Konsumlaune wurden die Erwartungen für das noch bis Ende Februar laufende Gesamtjahr allerdings weiter eingedampft: Das Umsatzwachstum werde am unteren Ende der prognostizierten Spanne von einem bis elf Prozent Wachstum im Vergleich zum Vorjahr erwartet, hieß es weiter. Beim bereinigten operativen Ergebnis hat das Management um Unternehmenschef und -Mitgründer Tarek Müller aber weiterhin die Gewinnschwelle im Blick.

Analysten mit Blick auf ABOUT YOU-Aktie uneins

Die Baader Bank hat die Einstufung für ABOUT YOU nach Quartalszahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 4,10 Euro belassen. Der Umsatz des Online-Modehändlers habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebitda) dagegen sei besser als prognostiziert ausgefallen.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABOUT YOU auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Der Internet-Modehändler habe gute Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vorgelegt, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf der Kostenseite habe das Unternehmen starke Verbesserungen erzielt. Die Verbraucherstimmung in Europa bleibe allerdings gedämpft.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABOUT YOU nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Der Umsatz habe die Konsensschätzung etwas verfehlt, schrieb Analyst Yashraj Rajani in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei aber klar besser als erwartet ausgefallen.

ABOUT YOU sorgt für Hoffnungsschimmer in Modebranche

Der positive Trend gibt der Branche anscheinend etwas Hoffnung. Im DAX etwa gewinnen Zalando zeitweise zwei Prozent - für Anleger allerdings nur ein schwacher Trost, denn im Jahr 2023 waren Zalando mit minus 35 Prozent der schwächste Wert im Leitindex und auch im noch jungen Börsenjahr 2024 sind sie mit einem Minus von bislang mehr als zehn Prozent schon wieder das Schlusslicht.

Im MDAX verteuern sich am Donnerstag die Aktien des Modeschneiders HUGO BOSS zeitweise um 1,3 Prozent.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires / dpa-AFX