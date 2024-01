Über 75% Anstieg

Innerhalb der nächsten zwei Jahre dürfte der Kupferpreis in neue Höhen schießen: Experten von Goldman Sachs und der Citibank erwarten einen Anstieg um mehr als 75 Prozent bis 2025. Treiber dabei seien insbesondere ein eingeschränktes Angebot sowie eine steigende Nachfrage.

• Kupferpreis könnte bis 2025 um mehr als 75 Prozent steigen

• Angebot sinkt, hohes Defizit erwartet

• Nachfrage nach Kupfer steigt, insbesondere getrieben durch Energiewende

Innerhalb der nächsten zwei Jahre dürfte der Kupferpreis erheblich steigen, da sind sich viele Analysten einig. Eine erhöhte Nachfrage getrieben durch die Förderung erneuerbarer Energien steht diversen Störungen auf der Angebotsseite aufgrund von Versorgungsengpässen im Bergbau gegenüber. So erwarten Experten einen Anstieg des Kupferpreises um mehr als 75 Prozent bis 2025. Derzeit kostet eine Tonne Kupfer etwa 8.346,00 US-Dollar, das Rekordhoch wurde im Jahr 2021 bei mehr als 10.000 US-Dollar erreicht.

US-Dollar-Schwäche dürfte Kupferpreis steigen lassen

Einem Bericht des BMI, der Forschungseinheit von Fitch Solutions, zufolge, dürfte der Kupferpreis bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 in die Höhe schnellen. Grund dafür dürfte den Analysten zufolge auch ein wahrscheinlicher Rückgang des US-Dollars sein. "Die positive Einschätzung für Kupfer beruht eher auf makroökonomischen Faktoren", zitiert CNBC Matty Zhao, Leiter für Rohstoffe im asiatisch-pazifischen Raum bei Bank of America Securities. Die Märkte gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed in diesem Jahr beginnen wird, den Leitzins zu senken. Zhao verwies daher auf den wahrscheinlich schwächer werdenden US-Dollar, der wiederum Metalle wie Kupfer, die in US-Dollar gehandelt werden, attraktiver für Käufer mache, die nicht in den USA beheimatet sind.

Wende zu erneuerbaren Energien treibt Kupfernachfrage

Daneben steigere die globale Energiewende die Nachfrage nach Kupfer. Auf der jüngsten UN-Klimakonferenz COP-28 in Dubai hätten CNBC zufolge mehr als 60 Länder den Plan zur Verdreifachung der globalen Kapazität für erneuerbare Energien bis 2030 unterstützt. Dies wäre "äußerst bullish für Kupfer", zitiert CNBC die Experten der Citibank. Zudem ist Kupfer überaus relevant für die Herstellung von Elektrofahrzeugen, Stromnetzen sowie Windkraftanlagen.

Bereits ein Citibank-Bericht von Dezember verwies darauf, dass höhere Ziele für erneuerbare Energien die Kupfernachfrage bis 2030 um zusätzliche 4,2 Millionen Tonnen steigern dürften. Diese Entwicklungen könnten den Preis des Metalls schließlich bis 2025 auf 15.000 US-Dollar pro Tonne treiben. "Dies setzt eine sehr sanfte Landung in den USA und Europa, eine frühere globale Wachstumserholung und eine deutliche Lockerung in China voraus", zitiert CNBC die Citi-Analysten.

Störungen auf der Angebotsseite

Auf eine erhöhte Nachfrage dürften Störungen auf der Angebotsseite treffen. Im November letzten Jahres stoppte First Quantum Minerals die Produktion in Cobre Panamá, einer der größten Kupferminen der Welt, aufgrund von Umweltbedenken, so CNBC. Zudem kündigte Anglo American, ebenfalls ein großer Produzent, an, die Kupferproduktion in 2024 und 2025 zu drosseln, um Kosten zu senken. "Die Angebotskürzungen bekräftigen unsere Ansicht, dass der Kupfermarkt in eine Phase deutlicher Verknappung eintritt", so Goldman Sachs. Die Investmentbank rechnet in diesem Jahr daher mit einem Defizit von rund 500.000 Tonnen im Kupfermarkt. Damit einhergehend erwarten die Experten der US-Großbank, dass der Kupferpreis in 2024 bis auf 10.000 US-Dollar pro Tonne steigen dürfte, im nächsten Jahr dürfte er dann noch deutlich weiter klettern. "Unsere Zuversicht, dass sich der Kupferpreis bis 2025 deutlich erhöht [auf durchschnittlich 15.000 US-Dollar pro Tonne] ist jetzt wesentlich höher", zitiert CNBC Goldman Sachs.



Ob die Experten mit ihrer Einschätzung Recht behalten und der Kupferpreis tatsächlich in neue Höhen schnellen wird, wird sich nun zeigen müssen.



