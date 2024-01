Enormes Kursziel für NASDAQ-Wert Plug Power-Aktie: Experten sehen Aufwärtspotenzial in 2024

Nach Kursrückgängen

Nachdem die Wall Street 2023 überaus erfolgreich abschließen konnte, zeigen sich Experten nun auch für das neue Jahr 2024 optimistisch. Dabei wird vor allem einer Wachstumsaktie großes Potenzial beigemessen: Plug Power.

• Experten 2024 optimistisch für Wachstumsaktien

• Hohes Kursziel für Plug Power-Aktie festgesetzt

• Anstieg von mehr als 100 Prozent realistisch?

Die Wall Street hat ein starkes Jahr abgeschlossen. Während der Dow Jones Industrial letztlich um etwa 13,7 Prozent zulegen konnte, kletterte er zwischenzeitlich Ende Dezember gar auf ein neues Rekordhoch bei 37.778,85 Punkten. Der NASDAQ Composite stieg derweil in den vergangenen 12 Monaten insgesamt um 43,42 Prozent. Auch für Wachstumsaktien war 2023 ein starkes Jahr. Geht es nach einigen Experten, dürfte es auch im neuen Jahr 2024 in diesem Bereich angesichts der florierenden US-Wirtschaft sowie der Aussicht auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve weiter bergauf gehen, heißt es bei The Motley Fool.

Enormes Kursziel für Plug Power

Einige Wall Street-Experten blicken dabei besonders optimistisch auf die Wachstumsaktie Plug Power. Dass die Zukunft der Mobilität immer umweltbewusster, grüner und innovativer wird, kommt dem Unternehmen für Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen zugute. Wie The Motley Fool betont, rechneten Plug Power-Optimisten damit, dass entwickelte Länder weiterhin auf erneuerbare Energiequellen umsteigen. Das Konsenskursziel der Wall Street wurde daher bei 9,13 US-Dollar festgesetzt, was ein Aufwärtspotenzial von rund 112,82 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau (4,29 US-Dollar) bedeuten würde (Stand: Schlusskurs vom 04.01.2024 via NASDAQ).

Aktuell sieht es allerdings nicht allzu rosig aus bei Plug Power. Die Aktie musste im vergangenen Jahr heftige Rückgänge verkraften - letztendlich ging es um über 63 Prozent bergab. Ob das Papier also den Turnaround schafft und um über 100 Prozent steigen wird, bleibt spannend zu verfolgen. Entscheidend dürften in diesem Zusammenhang auch eine Kapitalbeteiligung der SK Group sowie ein Joint Venture mit Renault aus dem Jahr 2021 sein. Die Partnerschaft mit der SK Group beinhaltet den Plan, Fahrzeuge und Infrastruktur mit Wasserstoff-Brennzellen auf asiatische Märkte zu bringen, erklärt The Motley Fool. Bei dem Joint Venture mit Renault werde daneben der Fokus auf den europäischen Markt für leichte Nutzfahrzeuge gelegt.

Plug Power finanziell angeschlagen

Letztlich verfolgt Plug Power das Ziel, ein breitgefächertes Wasserstoff-Ökosystem zu schaffen. Das ist jedoch teuer, das Unternehmen ist finanziell stark angeschlagen. Bislang ist es ihm nicht gelungen, die Schwelle zur Profitabilität zu überschreiten. Während das jährliche Umsatzwachstum The Motley Fool zufolge zwar bei über 50 Prozent liege, stiegen die Umsatzkosten aber noch schneller. Es werde demnach zusätzliches Kapital benötigt, um unter anderem die Verbindlichkeiten in den nächsten 12 Monaten zu decken. Ein Kursziel von 9,13 US-Dollar scheint vor diesem Hintergrund in sehr weiter Ferne. Wie es mit Plug Power weitergeht, bleibt spannend. Anleger sollten in jedem Fall Vorsicht walten lassen.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.