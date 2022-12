China-Sorgen belasten Handel in Frankfurt: DAX startet etwas tiefer

Der DAX startet 0,25 Prozent schwächer bei 13.890,81 Punkten in die Donnerstagssitzung.

Corona-Infektionswelle in China

Es sei gehofft worden, dass das Ende der Lockdowns in China und damit die große Wiedereröffnung der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft ein Segen für die Weltwirtschaft werden und eine tiefe Rezession abwenden könnte, schrieb Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management. Stattdessen aber gingen nun neue Sorgen um, da Berichten zufolge die Zahl der täglichen Infektionen in China die 40-Millionen-Marke erreicht haben solle. Da Reisebeschränkungen nun aufgehoben seien, befürchteten Gesundheitsbehörden anderer Länder einen neuen Anstieg von Infektionen. Außerdem gingen Sorgen um, dass dadurch eine neue, gefährlichere Virusvariante entstehen und um die Welt gehen könnte.

Konjunkturdaten im Blick

Am Nachmittag stehen die wöchentlichen Daten zu Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe auf dem Plan, die auf die Lage am Arbeitsmarkt und damit auch auf die künftigen Schritte der US-Notenbank schließen lassen könnten. Von Refinitiv befragte Experten gehen von einem Anstieg auf 225.000 Erstanträge von 216.000 in der Vorwoche aus.

