DAX beendet Handelstag mit kleiner Erholung

Beim DAX waren zu Beginn der Sitzung am Dienstag Pluszeichen von 0,52 Prozent auf 13.335,15 Zähler auszumachen. Anschließend kletterte das Börsenbarometer weiter, gab einen Teil seiner Gewinne aber wieder ab. Zum Handelsschluss ging es noch um 0,20 Prozent aufwärts auf 13.292,40 Punkte.Am Montag hatte der deutsche Aktienleitindex in Reaktion auf vorangegangene Verluste 1,1 Prozent im Plus bei 13.265,60 Punkten geschlossen. An der Wall Street hatte es wegen eines Feiertags keinen Handel gegeben.

Notenbanken im Fokus

Gesprächsthema an der Börse blieben weiter die Notenbanken und die immense Inflation. Anleger rätselten derzeit, wie stark die US-Notenbank Fed die Zinsen in den kommenden Monaten anziehen wird. Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com, rechnete mit mehreren deutlichen Zinserhöhungen bis zum Jahresende - mit entsprechenden Folgen für Firmengewinne und Konjunktur.

US-Konjunkturdaten

In den USA waren im Mai die Verkäufe bestehender Häuser erneut gesunken. Gegenüber dem Vormonat fiel die Zahl der Bestandsverkäufe um 3,4 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Dienstag in Washington mitteilte. Es war der vierte Rückgang in Folge. Analysten hatten ein etwas stärkeres Minus von 3,7 Prozent erwartet.

