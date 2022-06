Ukraine-Krieg im Ticker: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Nordex startet mit tiefroten Zahlen ins neue Jahr -- Beiersdorf, Mercedes-Benz, RWE im Fokus

Die Stabilisierung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich somit zunächst fortsetzen. Im Fokus der Anleger bleibt nach wie vor die hohe Inflation und das entschlossene Gegensteuern der Notenbanken mit Zinserhöhungen. Da an der Wall Street am Vortag nicht gehandelt wurde, bleiben Impulse von hier aus.

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag fester erwartet.

Die europäischen Börsen werden am Dienstag in Grün erwartet.

An der Wall Street findet aufgrund des Feiertags "Juneteenth" am Montag kein Handel statt. Am Freitag bewegten sich die US-Börsen uneinheitlich.

Der Dow Jones kam vor dem Wochenende kaum vom Fleck und rutschte zum Sitzungsende um 0,13 Prozent auf 29.888,78 Punkte ab. Mit dem NASDAQ Composite ging es hingegen deutlich bergauf. Er verbesserte sich letztlich um 1,43 Prozent auf 10.798,35 Zähler.

Die Anleger bewegten sich am Freitag weiterhin im Spannungsfeld der einerseits hohen Inflation und der daraus resultierenden strafferen Geldpolitik seitens der Notenbanken. So hatte sich am Mittwoch auch die Fed entschlossen, den Leitzins um 75 Basispunkte zu erhöhen. Nun wird über einen weiteren großen Zinsschritt im Juli gemunkelt.

