Netflix, Disney+ & Co. bekommen weitere Konkurrenz: Neuer Streaming-Dienst macht sich für Start in Europa bereit

AMC-Manager Levente Málnay hat auf der Konferenz "NEM Dubrovnik" bestätigt, dass der Streaming-Dienst AMC+ nach Europa kommt und zahlreiche US-Serien sowie einheimische Produktionen im Programm haben wird.

Erfolgsserien von Netflix und Co. künftig bei AMC+

Bekannte US-Serien gehören dem Pay TV-Sender AMC, daher wäre ein Abzug der Inhalte von Netflix mehr als wahrscheinlich. Wie das Beispiel von Disney+ zeigt, werden Serien von der Konkurrenz abgezogen, sobald ein Rechteinhaber ein eigenes Streaming-Angebot lanciert, berichtet GIGA. Kunden müssen in Zukunft also entweder für mehrere Streaming-Angebote bezahlen oder eine Auswahl treffen. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Erfolgsserien wie "The Walking Dead", "Breaking Bad" und "Better Call Saul" ins Portfolio von AMC+ wandern werden.

Man werde aber nicht versuchen, mit den großen Anbietern, wie Netflix, Disney+ oder Paramount gleichzuziehen, sondern sich auf eine ausgewogene Auswahl an erfolgreichen US-Serien konzentrieren und (vorerst) nicht in große Serienproduktionen investieren. Wie TBI Television Business International schreibt, werde AMC+ nach eigenen Angaben in Ost- und Mitteleuropa genau wie in den USA nur die "guten Sachen" zeigen.

Der Plan sieht vor, im ersten Quartal 2023 mit AMC+ in Mittel- und Osteuropa zu starten. Voraussichtlich soll das Angebot zunächst in Osteuropa verfügbar sein, da AMC dort seit 8 Jahren über einen Außenposten verfügt. Noch unbekannt ist, wann der Streamingdienst-Anbieter nach Deutschland kommt, und ob es ein Inklusiv-Paket bei Sky oder eine Zubuch-Option geben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, Elnur / Shutterstock.com