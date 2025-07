Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag im Plus

So bewegt sich Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 1.287,72 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 1.287,72 USD zu. Bei 1.294,16 USD erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 1.291,83 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 70.884 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.340,93 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 3,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 588,43 USD ab. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 54,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Netflix-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.184,17 USD an.

Am 17.04.2025 hat Netflix die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,28 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,38 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 9,38 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.07.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Netflix rechnen Experten am 16.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2025 25,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

