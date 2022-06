AstraZeneca-Aktie unbewegt: AstraZeneca erzielt Studienerfolg mit Polyneuropathie-Therapie

Wie das Unternehmen mitteilte, wurden in einer Phase-3-Studie die primären und sekundären Endpunkte erreicht.

Bei der familiären Amyloid-Polyneuropathie handelt es sich um eine Krankheit, die zu Nervenschädigungen und in der Folge zu Lähmungen führt. Wird sie nicht behandelt, kann sie zum Tode führen.

Eplontersen wird in den USA gemeinsam mit Ionis entwickelt und vermarktet. Im Rest der Welt übernimmt AstraZeneca die Entwicklung und Vermarktung. Noch in diesem Jahr soll der Zulassungsantrag in den USA eingereicht werden.

Die AstraZeneca-Aktie notiert in London zeitweise 0,02 Prozent fester bei 100,56 GBP.

