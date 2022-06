Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX dürfte sich am Dienstag freundlich präsentieren.

2. Börsen in Fernost mit Gewinnen

In Tokio klettert der japanische Leitindex Nikkei gegen 07:15 MESZ um 2,46 Prozent auf 26.405,82 Punkte.

Für den Shanghai Composite geht es derweil um 0,18 Prozent auf 3.321,24 Zähler hoch. Der Hang Seng zeigt sich derweil 1,63 Prozent fester bei 21.509,69 Einheiten.

3. Tesla-Aktie: Ehemalige Beschäftigte verklagen Tesla wegen Missachtung der Kündigungsfrist

Der US-Elektroautobauer Tesla steht in Texas wegen des Verdachts der Massenentlassungen ohne Einhaltung der Kündigungsfrist am Pranger. Zur Nachricht

4. Nordex-Aktie: Nordex startet mit tiefroten Zahlen ins neue Jahr

Der Windanlagenbauer Nordex ist mit hohen Verlusten in das neue Jahr gestartet. Zur Nachricht

5. RWE-Aktie: RWE passt wegen Mehr-Einsatz von Kohlekraft Personalplanung an

Für den vom Bundeswirtschaftsministerium geplanten Mehr-Einsatz von Kohlekraft will der Energiekonzern RWE die Frühverrentung von bestimmten Mitarbeitern verzögern. Zur Nachricht

6. Airbus-Aktie: Airbus will Geschäft mit Großraum-Transportern ausbauen - Chef der Rüstungssparte: Müssen widerstandsfähiger werden

Der Flugzeugbauer Airbus will das Geschäft mit Großraum-Transportern für das Militär und zivile Anwendungen ausbauen. Zur Nachricht

7. Mercedes-Benz-Aktie: Gericht verhandelt über Klage der Deutschen Umwelthilfe

Das Landgericht Stuttgart will am Dienstag (11.00 Uhr) über die Klimaklage der Deutschen Umwelthilfe gegen Mercedes-Benz verhandeln. Zur Nachricht

8. Beiersdorf-Aktie: Portugals Kartellbehörde belegt Beiersdorf mit Millionen-Strafe

Portugals Wettbewerbsbehörde hat gegen Beiersdorf sowie drei Supermarktketten Kartellstrafen im Zusammenhang mit Vorwürfen von Preisabsprachen im Einzelhandel verhängt. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 115,26 US-Dollar. Das waren 1,13 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,96 Dollar auf 111,52 Dollar.

10. Euro hält sich stabil

Der Euro hat am Dienstag stabil über der Marke von 1,05 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0520 Dollar und damit geringfügig mehr als am Vorabend.

