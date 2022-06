FMC- und Fresenius-Aktien knicken ein: US-Urteil gegen Fresenius-Dialysekonkurrenten DaVita

Die zuvor eher wenig bewegten Titel des DAX 40 -Mitglieds sackten schlagartig mit 8,3 Prozent ins Minus ab und belasteten damit auch jene des Mutterkonzerns Fresenius , die mit 3,5 Prozent in die Verlustzone abtauchten. Die Titel von DaVita HealthCare Partners rutschten in New York zeitgleich mit 9,6 Prozent ins Minus.

Am Nachmittag wurde eine Entscheidung des Supreme Court bekannt, die ein herber Dämpfer war für Hoffnungen auf höhere Erlöse mit bestimmten Dialysediensten in den USA durch Davita - einem auch für Fresenius Medical Care (FMC)besonders wichtigen Markt. Das oberste Gericht der Vereinigten Staaten schlug sich in einem Fall um die Höhe der Kostenerstattungen für bestimmte Dialysepatienten auf die Seite eines US-Krankenhauses.

Die Fresenius-Aktie verliert 3,7 Prozent auf 28,14 Euro, die FMC-Aktie verliert sogar 7,43 Prozent auf 46,11 Euro.

