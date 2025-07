Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Fresenius SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 41,75 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 41,75 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 41,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,02 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 47.534 Aktien.

Am 06.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,35 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,65 EUR. Dieser Wert wurde am 17.07.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 31,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 49,29 EUR.

Am 07.05.2025 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,93 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Fresenius SE am 06.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,32 EUR je Aktie.

