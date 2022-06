Visa- und MasterCard-Aktien dennoch fester: Britische Aufsicht untersucht Gebührengestaltung von Visa und MasterCard

So seien die Gebühren, die die Banken der jeweiligen Händler bezahlen müssen, im Zeitraum 2014 bis 2018 deutlich gestiegen, teilte der Payment Systems Regulator (PSR) am Dienstag in London mit. Marktteilnehmern zufolge seien die System- und Abwicklungsgebühren seitdem weiter angehoben worden.

Die Behörde will sich nun diese Gebühren sowie die Entgelte im grenzüberschreitenden Interbankenverkehr genauer anschauen. Den Fokus auf Visa und MasterCard erklärten die Aufseher mit dem Marktanteil der beiden Unternehmen: Diese wickelten 99 Prozent der Zahlungen mit Kredit- und Debitkarten im Vereinigten Königreich ab.

Die MasterCard-Aktie legt an der NYSE zeitweise 2,20 Prozent auf 317,54 US-Dollar zu, für die Visa-Aktie geht es 2,86 Prozent auf 195,45 US-Dollar nach oben.

/stw/nas/men

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com, TungCheung / Shutterstock.com