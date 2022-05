DAX büßt Gewinne ein

Der DAX versucht sich am Mittwoch erneut an einer Erholung und eröffnete 0,74 Prozent fester bei 14.022,27 Punkten - über der psychologisch wichtigen 14.000er-Marke. Aktuell legt das Aktienbarometer lediglich noch 0,08 Prozent auf 13.930,53 Zähler zu.

Am Wochenhoch von 14.217 Punkten schien er den seit Januar laufenden Abwärtstrend kurzzeitig geknackt zu haben, und auch die 50-Tage-Linie war überwunden. Letztlich war es ihm aber wie bereits in der Vorwoche nicht gelungen, die Kursgewinne zu halten. An der Wall Street agieren die Anleger in Sichtweite jüngster Jahrestiefs weiter sehr vorsichtig.

Der DAX-Future hat den Abwärtstrend zuletzt mehrfach getestet, aber noch nicht nachhaltig überwinden können. Die Chancen dafür würden sich laut Marktanalysten bei einem erneuten Anstieg über 14.250 Punkte verbessern.

GfK-Konsumklima stabilisiert sich

Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Juni unterdessen einen Anstieg GfK-Konsumklimaindex auf minus 26,0 Zähler von revidiert minus 26,6 (zunächst: minus 26,5) Punkte im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten exakt einen solchen Anstieg prognostiziert.

"Damit verbessert sich das Konsumklima zwar geringfügig, die Konsumstimmung ist aber nach wie vor an einem absoluten Tiefpunkt", erklärte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl.

Fed-Protokolle erwartet

Anleger warten am Mittwoch vor allem auf die Veröffentlichung der Fed-Protokolle der vergangenen Mai-Sitzung am Abend (MESZ). Notenbankchef Jerome Powell hatte die US-Bevölkerung zuletzt gewarnt, dass es "auch einige Schmerzen mit sich bringen wird, die Inflation auf zwei Prozent zu senken." Die Währungshüter beschlossen Anfang des Monats einstimmig eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt auf die neue Zins-Spanne von 0,75 bis 1,00 Prozent - der größte Zinssprung seit 22 Jahren. Sie signalisierten, weitere kräftige Schritte nach oben folgen zu lassen.

An den Kapitalmärkten rückt zudem das Thema Russlands Zahlungsfähigkeit wieder in den Blickpunkt. Am Mittwoch läuft eine Ausnahmeregelung der USA aus, die es Russland erlaubt, im Ausland eingefrorene Devisenreserven zur Bedienung von Anleihen zu nutzen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires / Reuters

Bildquellen: Ralph Orlowski/Getty Images