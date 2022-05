Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen mehrheitlich freundlich -- Aroundtown bestätigt Jahresausblick -- Nordex korrigiert Jahresziele - rote Zahlen möglich -- Schröder verzichtet auf GAZPROM-Posten

Der deutsche Aktienmarkt brach seine Erholung am Dienstag bereits wieder ab.

Der DAX fiel bereits zur Eröffnung zurück und bewegte sich auch im Anschluss tief in der Verlustzone. Letztendlich verlor das Börsenbarometer 1,80 Prozent auf 13.919,75 Punkte. Der TecDAX gab zum Handelsbeginn ebenfalls nach, notierte zeitweise jedoch auf seinem Vortagesniveau. Zuletzt zeigt er sich aber 1,06 Prozent schwächer bei 3.059,98 Zählern.

Aus Asien kamen am Dienstag schwache Vorgaben, und die starke Reaktion der Wall Street habe der DAX bereits vorweggenommen, so Experten. "An einem Tag zeigen sich die Marktteilnehmer euphorisch und verdrängen die altbekannten Belastungsfaktoren. Und kurze Zeit später ist die gute Laune plötzlich verflogen. Die Zins- und Rezessionssorgen ziehen die Märkte dann wieder in das Tal der Tränen", fasste Analyst Christian Henke vom Broker IG gegenüber dpa-AFX die Lage zusammen.

Am Dienstag rückten unter anderem Konjunkturdaten ins Blickfeld: S&P Global veröffentlichte Einkaufsmanagerindizes für den Euroraum. Die Daten fielen zum Vormonat etwas stärker als von Analysten im Schnitt erwartet. Der Sammelindex für die Produktion in der deutschen Privatwirtschaft hat sich derweil laut erster Veröffentlichung verbessert. Auch die Wirtschaft der Eurozone bleibt auf Wachstumskurs - trotz weniger Schwung.

