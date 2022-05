TotalEnergies-Aktie zieht an: TotalEnergies übernimmt in Milliardendeal 50 Prozent an Clearway

Dafür erhält der Infrastrukturfonds 1,6 Milliarden US-Dollar in bar zuzüglich einer Beteiligung in Höhe von 50 Prozent minus einer Aktie an einer TotalEnergies -Tochter, die wiederum 50,6 Prozent an dem US-Solarenergie-Unternehmen Sunpower hält.

Die Transaktion bewertet Clearway Energy nach Angaben von TotalEnergies mit 35,10 Dollar je Aktie und Sunpower mit 18 Dollar je Anteilsschein. Mit dem Zukauf erhöht sich das Erneuerbare-Energien-Portfolio von TotalEnergies in den USA auf mehr als 25 Gigawatt.

An der EURONEXT liegen Aktien von TotalEnergies zeitweise mit 1,53 Prozent im Plus bei 53,25 Euro.

Von Cecilia Butini

PARIS (Dow Jones)

