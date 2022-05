Shell-Aktie mit Gewinnen: Shell-Aktionäre stimmen gegen Antrag zu Pariser Klimaabkommen

Ein Beschluss zur Genehmigung der Energiewende-Strategie und des Fortschrittsberichts zur Energiewende sei mit 79,91 Prozent der Stimmen angenommen worden, teilte die Shell plc mit. Beschluss 21, ein Aktionärsantrag, der das Unternehmen auffordert, über seine Strategie und die zugrundeliegenden Maßnahmen zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens zu berichten, wurde hingegen nicht angenommen und erhielt nur die Unterstützung von 20,29 Prozent der Aktionäre. Shell hatte den Aktionären empfohlen, dagegen zu stimmen.

In London zeigt sich die Shell-Aktie am Mittwoch zeitweise mit einem Plus von 0,46 Prozent bei 23,77 Pfund.

LONDON (Dow Jones)

