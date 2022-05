Sneakmart: Startup aus Frankreich launcht Sneaker-NFTs - physische Designer-Schuhe Teil der Aktion

• Sneakmart verkauft 6.250 verschlossene Boxen mit hochwertigen NFT-Turnschuhen und Designer-Sneakers• Physische Schuhe insgesamt rund 200.000 US-Dollar wert• Vor dem Verkauf der Metakicks-Boxen gibt es eine OpenSea-Auktion"Metakicks" lautet der Name der neuen Sneaker-NFT-Kollektion von Sneakmart. Das französische Startup wurde 2016 gegründet und bietet Sneaker-Fans seit 2021 über die Sneakmart-App eine Plattform, auf der sie sich über bestimmte Sneaker-Modelle austauschen und diese auch gebraucht weiterverkaufen können. Nun geht Sneakmart den Schritt ins Metaverse - im ganz großen Stil.

Metakicks-Boxen: Ob NFT oder physischer Schuh ist vor dem Kauf nicht bekannt

Ab einem bislang noch nicht veröffentlichten Stichtag im Juni verkauft Sneakmart insgesamt 6.250 Metakicks-Boxen, die verschlossen verkauft werden - Käufer und Käuferinnen wissen also nicht, was genau in ihrer Box enthalten ist. Entweder erhält man einen der 15 per Zufallsprinzip in den Boxen versteckten Sneaker-NFTs, erklärt das Unternehmen auf seiner Website. Kategorisiert seien diese NFTs in vier verschiedene Stufen: Ein NFT ist "legendär", vier NFTs sind "episch" und je fünf NFTs sind "selten" oder "super selten". Am meisten Wert sei der legendäre NFT. Oder aber man bekommt eines der ebenfalls per Zufallsprinzip versteckten physischen Sneakerpaare. Unter anderem werden die folgenden Modelle versteckt:

Jordan 1 High

Nike Dunk Low

Jordan 4

Adidas Yeezy 350

Außerdem soll es je zwei Modelle des Jordan 1 Dior und eines in Zusammenarbeit mit Travis Scott fabrizierten Jordan geben. Diese beiden Modelle sind mehrere Tausend Euro wert, insgesamt sollen die physischen Schuhe einen Gegenwert von 200.000 US-Dollar haben. Wie Cointelegraph berichtet, konnte Sneakmart als offiziellen Partner für die physischen Schuhe StockX, den weltweit führenden Streetwear-Marktplatz mit insgesamt über 30 Millionen aktiven Nutzern monatlich, anwerben.

Die Metakicks-NFTs werden auf der Ethereum-Blockchain gedroppt

Wer ein physisches Paar Schuhe gewinnt, kann sich laut Unternehmenswebsite die Größe aussuchen. Versandt werden die Schuhe international, womit Sneakmart auch außerhalb der aktuell rund 150.000 Menschen großen Community auf sich aufmerksam machen möchte. Die Einnahmen aus den Verkäufen der Metakicks-Boxen sollen später für die Internationalisierung der App, die Entwicklung neuer Features, die Ausarbeitung langfristiger Vorteile für Metakicks-Besitzer und für die Erstellung neuer limitierter Kollektionen aufgewendet werden.

Gedroppt werden die Boxen auf der Ethereum-Blockchain, erhältlich sind sie auf der Sneakmart-Website. Dank der Kooperation mit MoonPay kann man entweder in Krypto oder per Kreditkarte bezahlen, wobei man nach dem Kauf natürlich nicht dazu verpflichtet ist, die Box direkt oder überhaupt zu öffnen. Es ist auch möglich, sie sofort weiterzuverkaufen oder schlichtweg aufzuheben, bis man sie irgendwann öffnen oder verkaufen möchte.

Launch-Datum für Metakicks-Aktion bleibt ein Geheimnis

Kurz bevor die Metakicks-Boxen auf den Markt kommen, soll auf OpenSea eine Reihe weiterer NFT-Sneaker versteigert werden. Diese Schuhe wurden von verschiedenen Berühmtheiten wie Fußballprofis oder Designerbüros entworfen: So soll es unter anderem Schuhe von Savoir Faire Paris geben - auf der Website dieses Pariser Designerbüros werden Schuhe im vierstelligen Bereich verkauft. Wann jedoch diese Auktion und kurz darauf der Launch der Metakick-Boxen genau stattfinden wird, ist (Stand 23. Mai) noch nicht bekannt. Sneakmart hat angekündigt, den Stichtag demnächst auf verschiedenen Social-Media-Kanälen zu posten.

Übrigens: Auf dem Discord-Server von Sneakmart gibt es die Möglichkeit, sich für die Metakick-Boxen auf eine Warteliste setzen zu lassen. Maximal drei Boxen soll man pro Wallet kaufen können.

