Ukraine erstellt Gedenk-NFT für Elon Musk

• Hall of Fame für die Unterstützer der Ukraine• Ministerium für digitale Transformation ruft zu Krypto-Spenden auf• Die Unterstützer der Ukraine sollen für immer auf der Blockchain bleiben

Tesla-CEO Elon Musk ist der erste aus einer Reihe von Persönlichkeiten, die in eine neue "Hall of Fame" aufgenommen werden sollen, einer virtuellen Ruhmeshalle für prominente Unterstützer der Ukraine im Krieg. Auf Twitter wurde die Gründung der Museum of War-Plattform verkündet.

Stars shine brighter above Ukraine🌟Yesterday we announced our present to @elonmusk but he's not the only one we admire for supporting Ukraine. See https://t.co/8BZnaapsIu



1/X thread 👇#metahistory #mh_hall pic.twitter.com/ksdktFWYXx - MetaHistory: Museum of War (@Meta_History_UA) April 30, 2022

Auf der Seite der "Meta History" ist zu lesen, dass es sich bei dem Krieg in der Ukraine nicht um einen Krieg zwischen zwei Ländern, sondern um einen gegen die Menschheit handle. Aus Dankbarkeit für ihre Unterstützung habe man für besondere Persönlichkeiten die Ruhmeshalle mit NFT-Kunstwerken geschaffen. Die Plattform wird von der Krypto-Börse Kuna betrieben. Gelder, die über die Spenden oder Verkäufe einer Sammlung von NFTs, die Momentaufnahmen des Krieges zeigen, eingenommen werden, fließen an das Ministerium für Digitale Transformation der Ukraine.



Das Ministerium für Digitale Transformation ruft weiter zu Krypto-Spenden auf

Auf der UkrainianCryptoFund-Plattform, einer OpenSea-Adresse des Ministeriums für Digitale Transformation, werden von digitalen Künstlern zur Verfügung gestellte NFTs zur Finanzierung der Kriegsanstrengungen gegen Bitcoin & Co. angeboten. Sogar ein seltener CryptoPunks-NFT (CryptoPunk #5364) ist dabei, der laut Expertenschätzungen rund 200.000 US-Dollar einbringen könnte.

We have added a special NFT-section on our official website for crypto donations @_AidForUkraine. Help Ukraine out by donating or buying NFTs, bring our victory one step closer. Check it out 👉 https://t.co/X467nVIO9L pic.twitter.com/yVjLRFXixe - Ministry of Digital Transformation of Ukraine (@mintsyfra) April 27, 2022

Die mit der Kampagne verbundene Adresse auf der Ethereum-Blockchain verzeichnet nach Angaben von Etherscan eine bereits eingenommene Summe von umgerechnet 265.698,39 US-Dollar (11. Mai 2022).

Die digitalen Bilder der geehrten Persönlichkeiten werden jedoch nicht in den Verkauf kommen, sondern sollen Geschichte schreiben, indem sie ewig auf der Blockchain bleiben. Auch Mila Kunis, Elton John, Jared Leto, Jim Carrey und Benedict Cumberbatch sollen laut Ministerium ein NFT in der Ruhmeshalle erhalten. Die Macher betonen auch, dass noch Platz sei in der Ruhmeshalle für Persönlichkeiten, die sich für die Sache der Ukraine stark machen.

Redaktion finanzen.net

